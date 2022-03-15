Merkezefendi'den taraftara teşekkür - Son Dakika
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Merkezefendi'den taraftara teşekkür

15.03.2022 12:39
Merkezefendi'den taraftara teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, geçen hafta Fenerbahçe Beko'yla oynanan maçta tribünleri tıklık tıklım dolduran Denizli halkına teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, geçen hafta Fenerbahçe Beko'yla oynanan maçta tribünleri tıklık tıklım dolduran Denizli halkına teşekkür etti. Başkan Deveciler, "Şehirdeki herkese takıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ancak asıl teşekkürümüz taraftarımıza. Geçtiğimiz hafta 7'den 70'e tribünlerdeki yerlerini alarak bizlere yanındayız mesajını verdiler" diye konuştu.

"Şehir takıma sahip çıkarsa hedeflediğimiz noktaya geliriz" diyen Deveciler, "İlk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig'de şu ana kadar elimizden geleni yaptık. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız hedefe kilitlenmiş durumda. Denizli halkının son oynadığımız Fenerbahçe karşısındaki desteği bizleri inanılmaz mutlu etti. Türkiye'nin en iyi taraftar potansiyeli olan şehirlerinden biriyiz. Herkes Denizli'deki muhteşem ambiyansı konuşuyor. Bizleri yalnız bırakmasınlar, hedefe ve güzel günlere hep birlikte el ele gidelim" dedi.

5 MAÇI DAHA EVİNDEYukatel Merkezefendi Basket, Süper Lig'de normal sezonda geride kalan 8 maçın 5'ini Denizli'de oynayacak. Yeşil-siyahlılar, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda THY Eurolegue'in son şampiyonu Anadolu Efes'in yanı sıra Tofaş, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

Merkezefendi'den taraftara teşekkür
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Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, basketbol, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'den taraftara teşekkür - Son Dakika


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