Merkezefendi kendini yaktı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik bölümünde üst üste 4 maçı evinde oynama avantajından yararlanamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk yılında son 3 haftaya düşme korkusuyla girdi.

Taraftarı önünde üst üste 4'üncü yenilgisini dün erteleme sınavında Anadolu Efes karşısında 80-65'lik skorla alan Denizli temsilcisi, son 3 maça 27 haftada 8 galibiyetle girdi. Düşme hattının 2 galibiyet üzerindeki Merkezefendi, pazar günü zorlu Darüşşafaka deplasmanına çıktıktan sonra haftaya hayati önemi sahip karşılaşmada düşme barajındaki Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak.Ligde bu hafta 6 galibiyetli Petkimspor ise yine düşme korkusu yaşayan 7 galibiyetli Semt77 Yalovaspor'un oynayacağı maç da Merkezefendi için önemli olacak. Normalda ikinci yarının ilk haftasında oynanması gerekip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes maçında takıma bu tarihten sonra transfer olan skorer guardı German'dan yararlanamayan Merkezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, hücum kısmında eksiklik yaşadıklarını söyledi. Aktaş, kalan maçlarda ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.