Merkezefendi kendini yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi kendini yaktı

14.04.2022 11:33
Merkezefendi kendini yaktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik bölümünde üst üste 4 maçı evinde oynama avantajından yararlanamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk yılında son 3 haftaya düşme korkusuyla girdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun en kritik bölümünde üst üste 4 maçı evinde oynama avantajından yararlanamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk yılında son 3 haftaya düşme korkusuyla girdi.

Taraftarı önünde üst üste 4'üncü yenilgisini dün erteleme sınavında Anadolu Efes karşısında 80-65'lik skorla alan Denizli temsilcisi, son 3 maça 27 haftada 8 galibiyetle girdi. Düşme hattının 2 galibiyet üzerindeki Merkezefendi, pazar günü zorlu Darüşşafaka deplasmanına çıktıktan sonra haftaya hayati önemi sahip karşılaşmada düşme barajındaki Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak.Ligde bu hafta 6 galibiyetli Petkimspor ise yine düşme korkusu yaşayan 7 galibiyetli Semt77 Yalovaspor'un oynayacağı maç da Merkezefendi için önemli olacak. Normalda ikinci yarının ilk haftasında oynanması gerekip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes maçında takıma bu tarihten sonra transfer olan skorer guardı German'dan yararlanamayan Merkezefendi'de antrenör Zafer Aktaş, hücum kısmında eksiklik yaşadıklarını söyledi. Aktaş, kalan maçlarda ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.


YORUMLAR
500
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Anadolu Efes, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi kendini yaktı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:30 Genç kıza cinsel istismarda bulunup, saçını kesmişlerdi! Bir de o anları kayda alan 2'si kadın 3 kişi tutuklandı
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:42:08. #1.13#
SON DAKİKA: Merkezefendi kendini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement