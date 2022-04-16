Merkezefendi kurtuluş aşkına - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı son 4 maçı kaybederek bitime 3 hafta kala düşme korkusunu üzerinden atamayan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, yarın ilk 4 yarışındaki Darüşşafaka deplasmanına çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

Ligde 27 maçta 8 galibiyet alan Denizli temsilcisi, kendi maçından önce 6 galibiyetle düşme hattındaki Aliağa Petkimspor ile 7 galibiyetli Semt77 Yalovaspor arasında oynanacak maçın sonucunu da merakla takip edecek. Merkezefendi, Darüşşafaka'yı mağlup etmesi halinde Petkimspor yenilirse ligde kalışını ilan edecek. Mağlubiyet durumunda Denizli ekibine haftaya Petkimspor'u evinde yenmesi de yetecek.