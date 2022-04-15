Merkezefendi'nin güveni tam - Son Dakika
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Merkezefendi'nin güveni tam

15.04.2022 15:00
Merkezefendi'nin güveni tam

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde üst üste 4 mağlubiyet alarak son 3 haftaya alt sıralarda giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Asbaşkan Gökhan Gökşin, teknik ekibe ve oyuncu grubuna inandıklarını belirtti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde üst üste 4 mağlubiyet alarak son 3 haftaya alt sıralarda giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Asbaşkan Gökhan Gökşin, teknik ekibe ve oyuncu grubuna inandıklarını belirtti. Hedeflerinin uzun soluklu olduğunu ifade eden Gökşin, "İlk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig'de şu ana kadar güzel işler yaptık. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Uzun vadede çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Kalan maçlarda en iyi sonuçları elde edip sezonu tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.

Kalan 3 maçta da en iyi şekilde mücadele edeceklerini ve sezonu sıkıntısız bir şekilde tamamlayacaklarını belirten Gökşin, ligden düşmeyi akıllarının ucundan bile geçirmediklerini söyledi. Ligde oynadığı 27 maçta aldığı 8 galibiyetle 13'üncü basamakta yer alan Denizli ekibi, ligde sırasıyla Darüşşafaka, Aliağa Petkim ve Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar Aliağa Petkim'i Denizli'de mağlup etmesi durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Yukatel Merkezefendi Basket'in Darüşşafaka'yı mağlup etmesi durumunda da rakiplerinin alacağı skorlara göre ligde kalmayı garantileyebilir.


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Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, Denizli, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'nin güveni tam - Son Dakika


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