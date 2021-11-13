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Merkezefendi potada zor deplasmanda - Son Dakika

Merkezefendi potada zor deplasmanda

13.11.2021 10:32
Merkezefendi potada zor deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 7 maçı 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle alt sıralarda geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın tarihinde ilk kez Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 7 maçı 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle alt sıralarda geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın tarihinde ilk kez Fenerbahçe Beko'ya rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Merkezefendi'nin yeni transferi Kalin Lukas ilk kez bu maçta forma giyecek. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor.


Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi potada zor deplasmanda - Son Dakika Spor


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