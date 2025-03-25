Mersin\'de Ücretsiz Tenis Kursu Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzman eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü tenis kursu veriyor. 7'den 70'e her yaşın katılımına açık olan kursta temel tenis tekniklerinden stratejilerine kadar birçok konuda eğitim verilirken, sporseverler tenis sporunu daha yakından tanıma fırsatını buluyor.

Kent genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için futbol, voleybol, yüzme, basketbol, jimnastik, taekwondo gibi farklı spor branşlarını vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, haftanın 4 günü tenis kursu veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzman eğitmen eşliğinde verilen kurstan her yaştan Mersinli ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar farklı yaş ve beceri gruplarına hitap eden tenis kursunda katılımcılara temel tenis tekniklerinden, stratejilerine kadar birçok önemli konuda eğitim veriliyor. Tenis sporuna yeni başlamış sporseverler kısa sürede tenis oynamayı öğrenirken, deneyimli sporcular da tekniklerini geliştirme şansı yakalıyor. Sporseverler kurs sayesinde fiziksel ve mental sağlıklarını geliştirirken, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinip sosyalleşme imkanı da bulabiliyor.

"Tenis ekipmanlarını da ücretsiz şekilde karşılıyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli tenis antrenörü Hasan Can Altıner, düzenledikleri tenis kursunda her yaş grubuna hizmet verdiklerini belirterek, "Tenis ekipmanlarını da ücretsiz şekilde karşılıyoruz. Kursiyerlerimiz, haftada 2 gün olmak üzere toplam 10 hafta ders alıyorlar. Tenis, fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan, eğlenceli bir spor branşı. Bu spora başlamak için tek yapılması gereken bize başvurmak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi kurs kayıt merkezi veya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurarak kayıt yaptırabilirler" dedi.

Kursiyerlerden Nazlıcan Korkmaz da daha aktif bir spor hayatı için tenis kursuna yazıldığını ifade ederek, "Yaklaşık 5-6 haftadır eğitim alıyoruz. Güzel bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Dışarıda bu eğitimleri alacak olsak ciddi maliyetleri olurdu. Ama bize burada tenis, raket gibi tüm ekipman sağlanıyor. Bana iyi geldiğini düşündüğüm için devam ediyorum" diye konuştu. - MERSİN