Mersin Erdemli'de Çocuklar Havuzlara Akın Etti - Son Dakika
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Spor

Mersin Erdemli'de Çocuklar Havuzlara Akın Etti

Mersin Erdemli\'de Çocuklar Havuzlara Akın Etti

Hava sıcaklığı ve yüksek nem nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediye tarafından açılan yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Ücretsiz olarak verilen yüzme eğitimi sayesinde çocuklar hem keyifli vakit geçiriyor hem de serinliyor.

04.07.2024 17:16  Güncelleme: 17:17
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Hava sıcaklığı ile birlikte nemin etkisinin hayatı zorlaştırdığı iller arasında yer alan Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklar havuzlara akın etti.

Erdemli Belediyesi açtığı yüzme kurslarıyla hem çocukların keyifli anlar yaşamasını sağlıyor hem de alanında uzman eğitmenlerle yüzme eğitimi veriyor. Sıfır rakımından Toroslar'ın zirvesine sporun her dalında eğitim veren Erdemli Belediyesi, yaz spor kurslarına başladı. Bu kapsamda 6-15 yaş aralığında çocuklar yüzme kursu veriliyor. Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün profesyonel eğitmenleri tarafından ücretsiz yüzme eğitimi alan çocuklar, havuzlarda serinlemenin keyfini de çıkarıyor.

Belediyenin yaz spor kurslarında beş bine yakın öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Mersin'de hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu, nem oranlarının yüzde 90'ı aştığı şu günlerde Erdemli Belediyemizin açmış olduğu yüzme kurslarına çocuklarımız akın etti. Yaklaşık binin üzerinde öğrencimiz iki ay boyunca burada yüzme kursu alacaklar. Bu sıcak günlerde onlar hem eğlenecek hem serinleyecek, bu da bizi mutlu edecek" diye konuştu.

Yüzme kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Yıldız, " Böyle bir faaliyet için teşekkürler, yaz tatilimiz dolu dolu geçiyor, çok eğleniyoruz burada yüzüyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" derken, Aslı Serin ise " Belediyeye çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin Erdemli'de Çocuklar Havuzlara Akın Etti - Son Dakika

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