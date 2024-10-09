Mersin Spor Kulübü, Süper Lig\'de İkinci Maçını Kazanmayı Hedefliyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda Merkezefendi Belediyesi'ni mağlup eden Mersin Spor Kulübü (MSK), galibiyet sevincini kendi evinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni transferler ile kadrosunu daha da güçlendiren MSK, bu sezonda 'aynı rotada aynı potada' diyerek sürdürdüğü mücadelesinde maç coşkusunu birlikte yaşamak için Mersinlilerin desteğini bekliyor.

MSK Başantrenörü Can Sevim, Süper Lig'de deplasmanda aldıkları ilk galibiyetin oldukça değerli ve önemli olduğunun altını çizerek, bu galibiyetin kendilerine özgüven ve avantaj sağladığını ifade etti. Sevim, "Denizli gibi zor bir deplasmandan galibiyetle dönmüş olmak açıkçası bizi çok mutlu etti. Şimdi önümüzde evimizde oynayacağımız ilk maç var. Aliağa Petkim Spor'la pazar günü saat 18.00'da oynayacağız. Umarım seyircilerimiz de bizimle beraber bu heyecanı paylaşıyorlardır ve burayı doldurup sezonun ilk maçında bize her zaman olduğu gibi muhteşem bir destek verirler. Biz de onların desteğiyle ikinci maçımızı kazanıp emin adımlarla yolumuz devam ederiz" dedi.

"Gün geçtikçe birbirleriyle oynamayı öğrenen bir takım var"

Başarılarının arkasında çok büyük bir emek, yönetim ve ekip desteği olduğunu da belirten Sevim, yeni sezonla ilgili de, "Büyük değişiklikler yaptık ve kadromuza yeni oyuncular katıldı. Bu kadroyu kurarken de benim sistemimi en iyi şekilde yerine getirebilecek oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Geçen yıldan devam eden oyuncularımız da var. Bunları harmanlayıp bugünkü takımımızı ortaya çıkardık. Şimdi bu takımın beraber oynamayı öğrenip gelişmesi ve her gün daha iyiye gitmesi gerekiyor ki sezon başladığından beri de gözlemlediğimiz o. Gün geçtikçe daha iyi olan, daha birbirine alışan, birbirleriyle oynamayı öğrenen bir takım var elimizde. Sezon sonuna da bu çok pozitif bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sezona iyi bir başlangıç yaptık"

Oyunculardan Canberk Kuş, takım kimyasının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ve yoğun bir kamp sezonu atlattıklarını aktararak, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Sezonun ileriki zamanlarında bu galibiyeti daha iyi anlayacağız. Çünkü Denizli her zaman zor bir deplasmandır. Orada kazanmamız iyi oldu. Takımımızda sakatlananlar olmasına rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben geçen sene de buradaydım ama farklı bir salonda oynuyorduk ama taraftarımızın desteği ile ev sahibi olduğumuz maçları kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu. - MERSİN