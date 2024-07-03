Mert Günok: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor - Son Dakika
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Mert Günok: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Mert Günok, takım olarak verdikleri mücadeleyle turu atladıklarını söyledi. Günok, hedeflerinin sonuna kadar gitmek olduğunu belirtti.

03.07.2024 02:25
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı eldiveni Mert Günok, "Takım olarak verdiğimiz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. İnşallah sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Leipzig Stadyumu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

Avusturya karşısında kritik kurtarışlara imza atarak galibiyetin mimarlarından olan tecrübeli file bekçisi Mert Günok da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Daha işimiz bitmedi"

Takım olarak güzel mücadele verdiklerini belirterek sözlerine başlayan Mert, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Son 8'e kaldık. Daha işimiz bitmedi. Bugünün tabii ki keyfini ve sevincini yaşayacağız ama çok kısa bir süre sonra tekrar diğer maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Takım olarak güzel mücadele verdik. Zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama hem savunmadaki arkadaşlarımın mücadelesiyle hem takım olarak verdiğimiz mücadeleyle bu turu atlamasını bildik. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. İnşallah sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı oyuncu, şu an herhangi bir sakatlık probleminin olmadığını da dikkat çekerek, "Kampın başından beri ufak bir sıkıntıyla uğraşıyorum. Hem hocalarımız, hem sağlık ekibimiz bu konuda bana gereken bütün desteği sağlıyorlar. O yüzden şu anda bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

"Bu seviyeden sonra ülke fark etmiyor"

Çeyrek finaldeki Hollanda eşleşmesinin sorulması üzerine ise kırmızı-beyazlı futbolcu, "Bu seviyeden sonra herhangi bir ülke fark etmiyor. Hepsi zor geçecek maçların. Yine zor bir maç oynayacağız. Bugün organizasyon olarak çok zor bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Avusturya hem iyi bir organizasyona sahip olduğu için hem yıllardır birlikte oynuyorlar hem de iyi bir hocaları var. Bugün çok zor bir maçtı. Tabii ki diğer maç da zor olacak. Bu maçın vermiş olduğu özgüven ve yaşadığımız sevinç ile beraber inşallah diğer maça da iyi bir şekilde hazırlanıp, sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz" cevabını verdi.

35 yaşındaki kaleci, maçın son anlarında yaptığı kurtarışı da kariyerinde ilk sıraya koyduğunu aktardı. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mert Günok: Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor - Son Dakika

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