Mert Hakan Yandaş'a Rusya kancası - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, CSKA Moskova'nın radarına girdi. Rusya ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde atağa geçen Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Rusya ekibi CSKA Moskova'nın transfer listesine girdi. Özellikle son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova'dan teklif aldı.