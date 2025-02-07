Mertens ve Kutlu'dan Kanserle Mücadele Mesajı - Son Dakika
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Spor

Mertens ve Kutlu'dan Kanserle Mücadele Mesajı

Galatasaraylı futbolcular Mertens ve Kutlu, sağlık etkinliğinde kanserle mücadele ve sağlıklı yaşamı vurguladı.

07.02.2025 19:57
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- Dries Mertens ile Berkan Kutlu, 'Biz Birlikte Güçlüyüz' etkinliğine katıldı

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ile Berkan Kutlu, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nin düzenlediği 'Biz Birlikte Güçlüyüz' etkinliğine katıldı.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi ev sahipliğinde 'Biz Birlikte Güçlüyüz' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mutlu Demiray, Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ile Dries Mertens, çeşitli kanser türlerini yenip hayatına sağlıkla devam eden Kanser Savaşçıları ve gazeteci Meral Karadağ katıldı.

Kanserle ilgili düşüncelerini dile getiren Dries Mertens, "Herkesin ailesinde, yakınlarında kanser hastalığına yakalanmış insanlar olduğunu düşünüyorum. Benim de var. Bu konuda da kansere karşı daha fazla araştırma yapılıp, daha fazla teşvik sunulması gerektiğini düşünüyorum. Hayatımı düzenli yaşam, iyi yemek yemeyle devam ettiriyorum" diye konuştu.

Sporcu olarak sağlıklı yaşam için tavsiyelerde bulunan Belçikalı futbolcu, "Normal bir hayat yaşamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hayatınızda en iyisini yaparsınız, bu hastalığa karşı korumuş olursunuz. Ayrıca iyi doktorlarla, iyi hastanelerle etrafınızı doldurmanız gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel olarak kaslarımızın ihtiyacı olan proteini çok fazla sağlamamız gerekiyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bunun yanında iyi yaşam kalitesi gerekiyor, iyi uyku gerekiyor. Çocuğum var, çocuğumun uyku saatlerine göre kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Bu şekilde kendimi daha enerjik hissediyorum. Çocukların iyi yaşam sürmeleri için spor yapmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Spor yapmak, iyi bir uyku getiriyor. İyi bir yaşam düzeni ve sağlıklı beslenmeyi de sağlıyor" şeklinde konuştu.

Dries Mertens, 'Kanseri önlemede yemek yememenin ve oruçlu olmanın katkısı var mı?' diye soru sordu ve uzman doktorlardan bilgi aldı. Prof. Dr. Tezer Kutluk ise, "Doğrudan doğruya oruç, kanseri önler diyemeyiz ama beslenme tartışmasız bir şekilde kanseri önlemede en önemli faktörlerden biri. Kilo fazlalığı ile çok sayıda kanserin doğrudan ilişkisi var. Gıdaların saklanması, pişirilmesi, katkı maddeleri, kanser yapıcı maddelerden kaçınılması da önemli konulardan biri" diye cevap verdi.

Berkan Kutlu: "İmkanı olan kontrollerini yaptırsın"

Sağlıklı yaşam için rutinleri olduğunu ifade eden Berkan Kutlu ise, "Benim rutinlerim var. Beraber çalıştığım bir ekibim var. Bu doğrultuda planlamalarımız var. Sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü yoğun bir tempomuz var. Genelde 3 günde bir maç oynuyoruz. Senede 55-60 maç sayımız var. Giderek de bu sayı artıyor. Ben diyetisyenle, fizyoterapist çalışıyorum, masör var. Evde soğuk havuzum, sauna var. Uyku da çok önemli. 3 ay önce burnumla ilgili Medicana'da bir operasyon geçirdim. Burnum tıkalıydı. Şu an nefesim ve uykum daha da verimli" açıklamasında bulundu.

Erken teşhisin önemine de değinen Kutlu, "İmkanı olan kontrollerini yaptırsın. Herkesin imkanı yok. Dünyada artık her şey arttı, fiyatlar da attı. İmkanı olan insanların check up yaptırması önemli. Annemde bir problem vardı. Erken teşhis sonunda çok çabuk tedavi edebildik. Bundan çok mutluyum. Burada tıbbın ilerlemesi bizi mutlu ediyor. Sevdiklerimizle beraber olmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dries Mertens, Zincirlikuyu, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens ve Kutlu'dan Kanserle Mücadele Mesajı - Son Dakika

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