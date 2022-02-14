Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Arjantinli ünlü şarkıcı Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin yuvasındaki dengeleri bozuyordu.
Lali Esposito İspanyol kanallarına yaptığı açıklamalarda, "Bir gün arkadaşlarımla birlikte erotik fotoğraflar paylaştım. Listedeki Messi de paylaşımı gördü. Tekrar kontrol ettiğimde Messi takipten çıkmıştı. Onu çok seviyorum, umarım aramız düzelir" dedi.
Esposito, evli olan Messi'yi neden listeye aldığı sorulmasına ise "Onu çok beğeniyorum. Dünyanın en iyisi. Dünyanın en iyisini yakın arkadaşlar listesine almasaydım olmazdı" cevabını verdi.
Lionel Messi'nin bu davranışı için sosyal medyada takdir gördü. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Gerçek aile babası Lionel Messi" yorumları yaptı. Messi, Arjantin'den tanıdığı sanatçının davranışları yüzünden durduk yere sıkıntı yaşadı.
Ancak Lionel Messi ve eşinden henüz 14 Şubat paylaşımı gelmedi. Antonella Roccuzzo'nun tavırlı olduğu konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi - Son Dakika Spor