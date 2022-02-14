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Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi - Son Dakika

Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi

14.02.2022 16:00

Arjantin'in ünlü şarkıcılarından Lali Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'yi yakın arkadaşlara ekleyip, cinsel içerikli fotoğraflar paylaştı. Esposito, Messi'nin bu olaydan sonra kendisini arkadaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Arjantinli ünlü şarkıcı Esposito, Instagram'dan takipleştiği Lionel Messi'nin yuvasındaki dengeleri bozuyordu.

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"MESSİ TAKİPTEN ÇIKTI"

Lali Esposito İspanyol kanallarına yaptığı açıklamalarda, "Bir gün arkadaşlarımla birlikte erotik fotoğraflar paylaştım. Listedeki Messi de paylaşımı gördü. Tekrar kontrol ettiğimde Messi takipten çıkmıştı. Onu çok seviyorum, umarım aramız düzelir" dedi.

Güzel şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

"ALMASAYDIM OLMAZDI"

Esposito, evli olan Messi'yi neden listeye aldığı sorulmasına ise "Onu çok beğeniyorum. Dünyanın en iyisi. Dünyanın en iyisini yakın arkadaşlar listesine almasaydım olmazdı" cevabını verdi.

Güzel şarkıcı Messi'nin başını yaktı! Cinsel içerikli fotoğraflar ortaya çıktı, dünya gündemi karıştı

AİLE BABASI

Lionel Messi'nin bu davranışı için sosyal medyada takdir gördü. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Gerçek aile babası Lionel Messi" yorumları yaptı. Messi, Arjantin'den tanıdığı sanatçının davranışları yüzünden durduk yere sıkıntı yaşadı.

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SEVGİLİLER GÜNÜ SESSİZLİĞİ

Ancak Lionel Messi ve eşinden henüz 14 Şubat paylaşımı gelmedi. Antonella Roccuzzo'nun tavırlı olduğu konuşuluyor.

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Lionel Messi, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi - Son Dakika Spor


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