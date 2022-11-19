Efsaneler yan yana objektif karşısına geçti! Messi ve Ronaldo'nun eşzamanlı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Efsaneler yan yana objektif karşısına geçti! Messi ve Ronaldo'nun eşzamanlı paylaşımı sosyal medyayı salladı

19.11.2022 21:22

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük isimleri olan Messi ve Ronaldo, bir marka için objektif karşısına geçtikleri fotoğraflarını Instagram hesaplarından eş zamanlı olarak paylaştı. Efsanelerin ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğraf gündeme oturdu.

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ortak paylaşım yaptı. Bir markanın buluşturduğu ikili, eş zamanlı olarak bir arada oldukları fotoğrafı paylaştı.

ORTALIK YIKILDI

Messi ve Ronaldo'nun paylaşımlarına adeta etkileşim yağdı. Futbolseverler Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmesinden dolayı hayli mutlu oldu.

Messi ve Ronaldo kanka oldu! İkilinin ortak paylaşımı sosyal medyayı yıktı

ILIMLI AÇIKLAMALAR

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi'yi yücelten açıklamalar yapmıştı. Ronaldo, "En beğendiğim futbolcular Messi ve Zidane. Messi ile aynı sahneyi paylaştık. Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Messi ve Ronaldo kanka oldu! İkilinin ortak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
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Son Dakika Spor Efsaneler yan yana objektif karşısına geçti! Messi ve Ronaldo'nun eşzamanlı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsaneler yan yana objektif karşısına geçti! Messi ve Ronaldo'nun eşzamanlı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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