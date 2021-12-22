Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil bu karşılaşmada gol atması durumunda kariyerinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

14 MAÇTA 6 GOL ATTI

Özil, bu akşam oynanacak Fatih Karagümrük maçında da gol atarsa kariyerinde ilk kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak. Yıldız futbolcu bu sezon bu sezon çıktığı 14 lig maçında 6 gol attı, 2 de asist yaptı.