Milan, Alvaro Morata'yı transfer etti - Son Dakika
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Milan, Alvaro Morata'yı transfer etti

Milan, Alvaro Morata\'yı transfer etti

İtalya Serie A ekibi Milan, İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Morata ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2028'e kadar olduğu ve 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Morata, Milan'da 7 numaralı formayı giyecek.

19.07.2024 15:00
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İtalyan temsilcisi Milan, İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata'yı renklerine bağladığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Milan, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuya ilişkin Milano temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Morata ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2028'e kadar olduğu ve 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Morata, Milan'da 7 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynayan Alvaro Morata, toplamda 506 maça çıkarken, 172 gol kaydetti. İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor.

İspanya Milli Takımı'nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024'te şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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