Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas teklifi yapıyor

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Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in son talibi Milan. İtalyan devi, genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalmayı düşünüyor.

TAKAS TEKLİFİ MASADA

Tuttosport'un haberine göre; Milan, Arda Güler için harekete geçti. Genç yıldızı büyük bir yatırım fırsatı olarak gören İtalyan devi, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gidecek.

ORIGI YA DA REBIC ÖNERİLECEK

Milan, Divock Origi ya da Ante Rebic'i takasta önerirken Fenerbahçe'ye bir miktarda para teklif edecek. Böylece Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini aşağıya çekecek olan Milan'a Fenerbahçe'nin ne cevap vereceği merak konusu.