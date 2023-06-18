Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas teklifi yapıyor - Son Dakika
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Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas teklifi yapıyor

18.06.2023 19:29

Milan, genç yıldız Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İtalyan devi, Divock Origi ya da Ante Rebic'i takasta önerirken Fenerbahçe'ye bir miktar para da teklif edecek. Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini aşağıya çekecek olan Milan'a Fenerbahçe'nin cevabı merak konusu.

Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in son talibi Milan. İtalyan devi, genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını takas formülüyle çalmayı düşünüyor.

TAKAS TEKLİFİ MASADA

Tuttosport'un haberine göre; Milan, Arda Güler için harekete geçti. Genç yıldızı büyük bir yatırım fırsatı olarak gören İtalyan devi, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gidecek.

ORIGI YA DA REBIC ÖNERİLECEK

Milan, Divock Origi ya da Ante Rebic'i takasta önerirken Fenerbahçe'ye bir miktarda para teklif edecek. Böylece Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini aşağıya çekecek olan Milan'a Fenerbahçe'nin ne cevap vereceği merak konusu.

Milan'dan Fenerbahçe'ye hiç hesapta olmayan teklif! Arda Güler için bambaşka bir formülleri var
Milan'dan Fenerbahçe'ye hiç hesapta olmayan teklif! Arda Güler için bambaşka bir formülleri var
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Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye takas teklifi yapıyor - Son Dakika


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