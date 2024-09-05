Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye tokat atan trafik magandası tutuklandı - Son Dakika
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Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye tokat atan trafik magandası tutuklandı

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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli memleketi Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken yol verme tartışması sonrası tokatlı saldırıya uğradı. Kısa süre içerisinde yakalanan saldırgan mahkemece tutuklandı.

05.09.2024 10:40  Güncelleme: 14:31
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Giresun yönüne giden 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi.

TUTUKLANDI

Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli\'ye tokat atan trafik magandası tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye tokat atan trafik magandası tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Barış: Güzel olmuş çok havaya girdiydi 9 153 Yanıtla
    Tardun Öztürk: Barış bi böyle gelsene bir şey denicem 0 0 Ömer Faruk Bilici: Biriside sana çakar sonra biz havaya gireriz 0 0 ALİÇO null: gel bende sana sallayım da iyi mi kötü mü gör 0 0
  • Yusuf Çarman: Kadına tokat nedir ya! ALLAH sonumuzu hayreylesin, tuhaf bir kültür erezyonuna uğramış insanlığımızı kaybetmiş ırkçılık kanımıza işlemiş acıma duygumuzu kaybetmiş inanç din zerre saygı kalmamış bir millet olma yokunda emin adımlarla gidiyoruz. 72 4 Yanıtla
  • Emin Erol: tamam tokat olmamalıok ayıp ama araba ile kaza yapan adam öldüren insan tutuklanmıyor bu tutuklama hukuksuzdur 25 30 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt: Barış’a acil tomografi yapılsın 24 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: barıs aa girdi yanlışın var 22 3 Yanıtla
  • Ramo: barış senin gibiler yaşamasa İnan dünya daha yaşanır olur 22 2 Yanıtla
  • aslan null: barış oe 16 2 Yanıtla
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