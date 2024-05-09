Milli boksör Rabia Topuz\'un sağlık durumu iyiye gidiyor

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisine bugün de devam edileceğini belirtti.

Başkan Gözgeç, Malatya'da kırsal alanda koşu yaparken ayağını yılan ısıran Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söylediler." diye konuştu.