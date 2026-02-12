Milli Boksör Seyda Keser'e Vefat Başsağlığı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, 35 yaşında hayatını kaybeden milli boksör Seyda Keser için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hekimoğlu, mesajında milli sporcu Seyda Keser'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve boks camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını giyen 1990 doğumlu Seyda Keser, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşamıştı. Milli boksör, en son İstanbulspor adına organizasyonlara katılıyordu.