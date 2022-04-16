Milli golfçü Taner Yamaç, Mısır'da mücadele edecek - Son Dakika
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Milli golfçü Taner Yamaç, Mısır'da mücadele edecek

16.04.2022 23:13
Milli golfçü Taner Yamaç, Mısır'da mücadele edecek

Milli golfçü Taner Yamaç, yarın başlayacak Kızıldeniz Mısır Klasik Turnuvası'nda mücadele edecek.

Milli golfçü Taner Yamaç, yarın başlayacak Kızıldeniz Mısır Klasik Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Pro Golf Tour'un 2022 faaliyet takviminde yer alan turnuvanın, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Sokhna Golf Kulübünde yapılacağı belirtildi.

Organizasyona 21 ülkeden 125'i profesyonel, 14'ü amatör olmak üzere toplam 139 sporcunun katılacağı aktarıldı.

Taner Yamaç'ın da yer alacağı ve toplam 30 bin avro para ödüllü turnuvanın, 19 Nisan Salı günü yapılacak final etabıyla sona ereceği kaydedildi.

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Kızıldeniz, Kahire, Milli, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli golfçü Taner Yamaç, Mısır'da mücadele edecek - Son Dakika


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