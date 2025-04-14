Milli Güreşçilerden 14 Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan milli güreşçiler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan milli güreşçileri yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli güreşçilerimizin serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde kupayla dönmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - İSTANBUL