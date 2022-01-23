Milli hentbolcu Alperen Arabacı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Alperen Arabacı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve karantina süresi boyunca Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kalacağı belirtildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç için bu ülkeye giden A Milli Takımı'mızın oyuncusu Alper Arabacı, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle kendisi için kiralanan evde 10 gün boyunca konaklayacak. Türkiye'ye geri getirecek olan ambulans uçağa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri tarafından izin verilmemesi nedeniyle bu ülkede kalan oyuncumuzun, yasal izolasyon süresi 31 Ocak'ta dolacak." denildi.

Milli oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, 27 Ocak'ta yapılacak hızlı test sonucunun negatif çıkması halinde Alperen'in daha erken tarihte Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.

Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileyen THF, milli oyuncunun bir an önce Türkiye'ye dönüşü için tüm çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.