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Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu - Son Dakika

Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu

15.02.2022 14:13
Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu.

Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 80 defa milli formayı giyen 21 yaşındaki oyuncu Beyza Karaçam daha önce Samsun Gençlik Spor ile Görele Belediyespor'un kulüplerinin formasını giymişti.

Beyza formasını giydiği Yenimahalle Belediye Spor Kulübü'nde 2020-21 sezonunda attığı 118 gol ile gol krallığında üçüncü olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Beyza Karaçam, çok mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yenimahalle Belediyesi ile IFK Kristianstad takımı ile 18 Kasım'da Avrupa Kupası maçına gittiğimizde beni izlemişler. Oradaki maçta 10, Ankara'da da sekiz gol atmıştım. Sonrasında teklif getirdiler. Antrenörümüz Serdar Eler de çok destek oldu. Benim için yeni bir heyecan ve önemli bir adım. Ülkemi orada en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu başarımda payı olan herkese çok teşekkür ediyorum."

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Yenimahalle Belediyesi, Karaçam, Hentbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç'in IFK Kristianstad takımına transfer oldu - Son Dakika
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