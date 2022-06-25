Milli judocu Nurdan Almalı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Milli judocu Nurdan Almalı, son yolculuğuna uğurlandı

25.06.2022 14:58
Milli judocu Nurdan Almalı, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta 1,5 yıldır omurilik kanseri tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı (23) hayatını kaybetti.

Sivas'ta 1,5 yıldır omurilik kanseri tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı (23) hayatını kaybetti. Almalı, Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte küçük yaşlarda judoya olan merakıyla spora başlayan Nurdan Almalı, başarılı bir spor hayatı geçirdikten sonra 1,5 yıl önce boyun ağrısı şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Ünviersitesi'ne başvurdu. Almalı'nın boynunda bir kitlenin olduğu ve kansere çevirdiği belirlendi. Almalı bu süreçte bir çok kez çeşitli ameliyat ve kemoterapi tedavisi görerek hastalığı atlatmaya çalıştı. Son zamanlarda ise boynundaki kitle nedeniyle hastalığı vücudunun çeşitli yerlerine de yayıldı. Almalı son 5 ayını ise yatağa bağımlı olarak geçirdi. Almalı, hastalığının ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti. 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Milli sporcu ayrıca 2019'da Atina'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda ise 5'inci olmuştu. Nurdan Almalı Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocu Nurdan Almalı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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