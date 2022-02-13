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Milli judocular Avrupa Açık'ın son gününde 3 madalya kazandı - Son Dakika

Milli judocular Avrupa Açık'ın son gününde 3 madalya kazandı

13.02.2022 20:54
Milli judocular Avrupa Açık'ın son gününde 3 madalya kazandı

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Açık'ın son gününde 1 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı.

Milli judocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Açık'ın son gününde 1 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ final müsabakasında Sloven Vito Dragiç'e yenildi ve gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 70 kiloda bronz madalya müsabakasında iki milli judocu Minel Akdeniz ile Fidan Ögel karşılaştı. Akdeniz, mücadeleyi kazanarak bronz madalyayı elde etti, Ögel sıkletinde beşinci oldu.

+78 kiloda Sebile Akbulut bronz madalya maçında Hırvat Helena Vukoviç'i altın skorda ippon (3 shido) ile yenerek kürsüye çıktı.

Günün diğer müsabakalarında kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir, 70 kiloda Ümmühan Kıroğlu, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın repesajda, erkekler 81 kiloda Mustafa Koç üçüncü, 100 kiloda Sidar Akkuş, kadınlar 70 kiloda Merve Topoğlu, 78 kiloda Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan, Serdem Daharlı ikinci, kadınlar 70 kiloda Hatice Vandemir, 78 kiloda Nurcan Yılmaz, Erkekler; 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Feyyaz Yazıcı ilk turda elendi.

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Bronz Madalya, Saraybosna, Akdeniz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocular Avrupa Açık'ın son gününde 3 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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