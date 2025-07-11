Milli Judocular Samsun\'da Kampta

Ümit ve genç kategorilerde yer alan 42 milli judocu, ortak kamp kapsamında Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor. 42 milli sporcunun yer aldığı ve 1-19 Temmuz tarihleri arasında sürecek kamp boyunca sporcular, hem teknik hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Ortak kamp sayesinde milli takım sporcuları, birbirleriyle rekabet ederek performanslarını artırma fırsatı buluyor. Genç Milli Takım sporcuları, kamp sürecinde Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası'na; Ümit Milli Takım sporcuları ise Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) hazırlanıyor.

EMİR SELİM ARI: HEDEFİMİZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK

Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenecek Avrupa Kupası'na gidecek olan Judo Milli Takım sporcusu Emir Selim Arı (19), "Burada milli takım hocalarımızla beraber, önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Önümüzde Avrupa ve Dünya şampiyonalarımız var. Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı okutmak. Şu an önümüzde hafta sonu Avrupa Kupası maçımız var. Macaristan'a gidiyoruz. Hedefimiz burada şampiyon olmak. Sonrasında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp olimpiyat için puan toplamak." diye konuştu.

ANTRENÖR SİNAN SANDAL: KENDİM VE EKİBİM ADINA BAŞARILAR DİLİYORUM

Judo Milli Takım antrenörü Sinan Sandal (36) ise "Milli takım kampımız, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 42 sporcumuz ile devam ediyor. Ümit ve Genç Milli Takım sporcularımız entegreli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ümit Milli Takımımızda yer alan 5 sporcuyla, haftaya Makedonya'nın Üsküp şehrinde yapılacak olan EYOF'a katılacağız. Genç Milli Takımımız ise bu hafta sonu Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası'na gidecek. Burada madalya alan sporcularımız, gençler Avrupa Şampiyonası'na; Ümitler ise Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklar. Sporcularımız, birbirinden farklı özelliklere sahip başarılı isimler. Oralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Kendim ve ekibim adına başarılar diliyorum" dedi.