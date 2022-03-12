Milli judocuların Çekya'daki ortak çalışma kampı sona erdi - Son Dakika
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Milli judocuların Çekya'daki ortak çalışma kampı sona erdi

12.03.2022 12:54
Milli judocuların Çekya'daki ortak çalışma kampı sona erdi

Milli judocuların Çekya'da yaptığı ortak çalışma kampı sona erdi.

Milli judocuların Çekya'da yaptığı ortak çalışma kampı sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre büyük kadın ve erkek milli judocular, Nymburk kentindeki ortak çalışma kampında son antrenmanlarını yaptı.

Milliler, kampa Çek ve Türk antrenörler gözetiminde günde çift antrenmanla "randori, dayanıklılık ve ağırlık" çalıştı.

Kampta kadınlarda Gül Kader Şentürk, Sıla Ersin, Hasret Bozkurt, Ayten Yeksan, Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Kübranur Esir ve Sebile Akbulut, erkeklerde ise Mihraç Akkuş, Emirhan Karahan, Ejder Toktay, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç, Vedat Albayrak, Ömer Kemal Aydın, Mihael Zgank, Mert Şişmanlar ve Münir Ertuğ yer aldı.

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Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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