Milli kick boksçular Taşkent\'teki Dünya Kupası\'nda 11 altınla 23 madalya kazandı

Milli kick boksçular Taşkent'teki Dünya Kupası'nda 11 altınla 23 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 11 altın, 7 gümüş ve 5 bronzla 23 madalya kazandı. Organizasyonda 45 ülkeden 2530 sporcu mücadele etti.
Kick Boks Dünya Kupası'nın Özbekistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporcular, 11'i altın, 23 madalya elde etti.
Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'in ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 45 ülkeden 2530 sporcu mücadele etti.
Milli kick boksçular, organizasyonu 11 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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