Milli maç heyecanı Sancaktepe'de yaşandı - Son Dakika
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Milli maç heyecanı Sancaktepe'de yaşandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final eşleşmesi, Sancaktepe'de kurulan dev ekranlarda yayınlanıyor. Başkan Alper Yeğin de vatandaşlarla birlikte maçı izleyerek vatandaşların maç coşkusuna ortak oldu.

06.07.2024 23:18
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- Milli maç heyecanı Sancaktepe'de yaşandı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı çeyrek final eşleşmesi, Sancaktepe'de kurulan dev ekranlarda yayınlanıyor. Başkan Alper Yeğin de vatandaşlarla birlikte maçı izleyerek vatandaşların maç coşkusuna ortak oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda Milli Takımı ile sahada kozlarını paylaşıyor. Sancaktepe Belediyesi de ilçenin farklı alanlarına kurduğu dev ekranlar ile milli coşkuyu sokaklara taşıdı. Çok sayıda vatandaş, dev ekranın kurulduğu alanlardan biri olan Meydan Park'ta milli takımın maçını hep beraber izliyor. Meydanda yerlerini alan vatandaşlar maçın ilk düdüğünden itibaren hep beraber futbol coşkusu yaşamaya başladı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de vatandaşlarla birlikte meydanda maç izledi.

Taraftarlarla birlikte maçı takip eden Başkan Yeğin, "Bugün Sancaktepe'de, belediyeye binamızın önündeki Meydan Park'tayız. Binlerce vatandaşımızla beraber Türk milli takımımızın heyecanına ortak olmak için buradayız. Komşularımızda büyük bir coşku var. Hepimiz heyecanla maçın başlamasını bekliyoruz. Ümidimiz, kazanıp en azından yarı finale çıkmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz, başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Maçı izlemek için arkadaşlarıyla gelen Yusuf Torun, "Arkadaşlarla beraber geldik, Sancaktepe'deyiz. Hollanda'yı inşallah tarihe gömeceğiz. Bugün her şey Türkiyemiz için. Hepimiz Merih Demiral'ız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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