Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı - Son Dakika
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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

17.04.2022 18:59
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen ilk ayağında 9. oldu.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın da yarıştığı Pitlane Endurance takımı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen ilk ayağında 9. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın takımı Pitlane Endurance, 24 saatlik yarışı genel klasmanda 9'uncu, Superstock kategorisinde ise 5. sırada tamamladı.

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Motosiklet, Türkiye, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Fransa'da yarıştı - Son Dakika
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