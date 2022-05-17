Milli okçular Güney Kore ve Fransa'da sahneye çıktı

Milli okçular, Güney Kore'de düzenlenen Hyundai Dünya Kupası'nın ikinci ayağı ile Fransa'da gerçekleştirilen Gymnasiade 2022'nin sıralama turlarında yarıştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gwangju kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk gün milli sporcular Emircan Haney, Yakup Yıldız ve Batuhan Akçaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, sıralama turlarını üçüncü, Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan Uçar ve Songül Lök'ten oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı ise yedinci sırada tamamladı.

Emircan Haney ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan karışık takım ise 1402 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Normandiya bölgesinde düzenlenen Gymnasiade 2022'de ise sıralama turları sonucunda Eren Kırca, Abdullah Aslım ve Yusuf Bahadır Eryılmaz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı birinci, Ceren Koçur, Sıla Özdemir ve Defne Derebaşı'ndan oluşan Klasik Yay Kadın Takımı ise ikinci oldu.

Hazal Burun, Nehir Sarıhan ve Irmak Yüksel'den oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı ile Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş ve Mustafa Özdemir'den oluşan Klasik Yay Erkek Takımı da birinciliği elde etti.

Hazal Burun ve Eren Kırca'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı birinci, Ceren Koçur ve Mustafa Özdemir ikilisinden oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise ikinci sırayı aldı.