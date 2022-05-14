Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu

14.05.2022 13:27
Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarının gerçekleştiği belirtildi.

Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu
Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu

YORUMLAR
500
Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi Modern pentatloncu İlke Özyüksel, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

Modern Pentatlon, Milli Sporcu, Bulgaristan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:51:41. #1.11#
SON DAKİKA: Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement