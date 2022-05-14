Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

Milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İlke'nin de aralarında yer aldığı 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarının gerçekleştiği belirtildi.

Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.