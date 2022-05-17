Milli sporcu Aleyna Karaca ilk 8'e girdi

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Aleyna Karaca, Fransa'da 70 ülkeden, 3 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen ISF Gymnaside Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında bugün yapılan yarışmada ilk 8'e girmeyi başardı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Milli Sporcumuz Aleyna Karaca Fransa'da yapılan İSF Gymnaside Atletizmi Dünya Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında bugünkü yarışma sonucunda, son 8'e kalarak Perşembe günü yapılacak final yarışmalarında yarışmaya hak kazanmıştır. Perşembe günü final yarışında dualarımız kızımız ile ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR