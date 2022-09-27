Senem Gül Başsarı, satrançta dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Senem Gül Başsarı, satrançta dünya ikincisi oldu

27.09.2022 15:34
Senem Gül Başsarı, satrançta dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Senem Gül Başsarı, 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Milli sporcu Senem Gül Başsarı, 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde 8, 10 ve 12 yaş ve altı grupları arasında düzenlenen organizasyona, 69 ülkeden 752 sporcu katıldı.

10 Yaş Altı Kızlar kategorisinde yarışan Senem Gül Başsarı, 11 tur sonunda elde ettiği 9,5 puanla, birinciyle eş puanlı dünya ikincisi oldu.

"Hedefim buydu"

Elde ettiği derecenin ardından duygularını dile getiren Senem Gül, "Şampiyona için çok çalışmıştım, hedefim buydu ve başardım. Satranç sporuna başladığıma ilk hedeflerimden biri, yaş gruplarında dünya şampiyonasında derece yapmaktı. Güçlü rakiplerimin olduğunu ve çok zorlu bir şampiyona olacağını biliyordum. İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Bu başarıda bana destek olan başta ailem, antrenörlerim, arkadaşlarım ve Türkiye Satranç Federasyonuna teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Organizasyona, Türkiye adına 14 sporcu katıldı. 8 yaş genelde Ömer Alp Koyunoğlu, 8 yaş kızlarda Beren Nisa Karabaş, 10 yaş genelde Görkem Ünsal ve Mehmet Cemal Beritan, 10 yaş kızlarda Senem Gül Başsarı, Zeynep Duru Şahin ve Selin Torun, 12 yaş genelde Atilla Kuru, Uygar Duruçay, Yiğit Karaca, Mustafa Ali Utlu ve Bartu Okan Özuğur, 12 yaş kızlarda ise Arya Aydoğan ve Fatma Nisa Çelik yarıştı. Şampiyonada milli takım antrenörlerinden Altyapı Ulusal Takımlar Sorumlusu Yasin Emrah Yağız ile Engin Yaşar Işık, sporculara eşlik etti.

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Kaynak: AA

Senem Gül, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senem Gül Başsarı, satrançta dünya ikincisi oldu - Son Dakika

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