Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcular Ramazan Sevinç ve Eylül Duru Varlık bronz madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın dördüncü gününde kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonada 4 gün sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın son gününde 4 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL