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Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar - Son Dakika

Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar

23.01.2022 12:01
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar

Milli sporcular, Şırnak'ta, eksi 10 derece buz gibi suda rafting antrenmanları yapıp yarışmalara hazırlanıyor.

Milli sporcular, Şırnak'ta, eksi 10 derece buz gibi suda rafting antrenmanları yapıp yarışmalara hazırlanıyor. Huzur ve güvenlik ortamının sağlanmasıyla sporcular, her mevsim idmanlarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2018 yılında kurulan Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü, yüzlerce sporcuyu rafting alanında lisans sahibi yaptı. Kato Dağı eteklerinde bulunan Başaran köyündeki Habur çayında eğitmenlerin eşliğinde U19 ve açık yaş takımları oluşturup antrenmanlarını gerçekleştiren sporcular, kar manzaralı rafting yapmanın heyecanını yaşıyor. Tarihte ilk defa bir şampiyonaya ev sahipliği yapan Beytüşşebap ilçesinde 2020 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Türkiye şampiyonası düzenlenmişti. İlk defa Habur çayında 5 gün boyunca kıyasıya mücadele eden farklı illerden gelen yüzlerce sporcuya özenen yöre halkı, rafting sporuna büyük katılım sağladı.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe, yapılan yarışmalarla birçok derece aldıklarını ve şimdi de öğrenci eğitimlerine başladıklarını söyledi. Gükçe, "2018 yılında Hakkarili Hacı Tansu ağabeyimizin sayesinde raftingi ilimize yaydık. Sürekli yarışmalara katıldık ve birçok derece aldık. Çok şükür şimdi sayımız daha çok. Karlı havada eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda ilçemizi ve ilimizi temsil etmek için yarışmalara katılacağız. Federasyon başkanımız Fikret Yardımcı beyefendinin katkılarıyla sürekli Şırnak, güzel anılır oldu. Rafting sporunu bölgenin en yüksek dağı olan Kato'yla taçlandırdık. Ekipman sıkıntımız var, inşallah ilgili kurumlarımız bizlere destek verir. Kullandığımız malzeme tur malzemesi, yarış malzemesi istiyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Şırnak Valiliği, İl Spor Müdürlüğü, Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Belediyesi olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza sponsorumuz olan değerli ağabeyimiz iş adamı Sekvan Hazar'a çok teşekkür ederim. İnşallah kış bitene kadar bu çalışmalarımız devam edecek ve birincilikleri alacağız" dedi.

Sporcu Mehmet Gökçe de, "Buz gibi suda antrenman yapıyoruz. Yeni sporcu eğitimleri veriliyor. Alıştığımız için bize güzel geliyor, yarışmalara hazırlanıyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar

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Beytüşşebap, Rafting, Şırnak, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar - Son Dakika
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