Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu mücadele etti. Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde dört milli sporcu tatamiye çıkacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Milli Taekwondocular Fujairah'da Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?