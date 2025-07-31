Milli Takım İspanya'ya Yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 33-16 mağlup oldu.
Başkent Podgorica'daki organizasyonda milli takım, grup aşamasında ikinci maçını Bemax Arena'da İspanya ile yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 17-7 üstün tamamlayan İspanya, müsabakayı da 33-16 kazandı.
Milli takımın grup aşamasında üçüncü maçını, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00'te Danimarka ile oynayacak.
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