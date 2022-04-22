Milli takım seçmelerine davet edildi - Son Dakika

1308 Osmaneli Belediyespor U14 futbol takımında ter döken Kaan Kulaklı Milli takım seçmelerine davet edildi.

2008 doğumlu sporculardan oluşacak olan Altyapı Milli Takımının Marmara Bölge Karmasına seçilen Kaan Kulaklı, 23 Nisan'da Bursa'da ardından da 25-26 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek olan seçmelere davet edildi. Başarılı futbolcuya makamında ağırlayana ve seçmelerde başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Türkiye karmasına seçilip Avrupa'da 1308 Osmaneli Belediyespor'u temsil etmek için Antalya'da yapılacak olan seçmelerde sporcumuz ter dökecek. İlimizde seçilen tek sporcu olan Kaan Kulaklı aynı zamanda ilimizi temsil edecek. Sporcumuza ailesine antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK