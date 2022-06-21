Milli tenisçi İpek Öz, Wimbledon'a elemelerde veda etti - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, Wimbledon'a elemelerde veda etti

21.06.2022 15:55
Milli tenisçi İpek Öz, Wimbledon'a elemelerde veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerine katılan milli sporcu İpek Öz, ilk turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerine katılan milli sporcu İpek Öz, ilk turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistan'dan dünya 204 numarası Nigina Abduraimova'yla eşleşen İpek, rakibi karşısında ilk seti 6-0 almasına rağmen, sonraki setleri 6-4 ve 6-2 kaybederek sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Dünya 168 numarası İpek Öz, böylece Wimbledon'a elemelerde veda etti.

Erkeklerde Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel'den sonra kadınlarda da İpek'in elenmesiyle turnuvada Türk sporcu kalmadı.

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Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, Wimbledon'a veda etti Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, Wimbledon'a veda etti Sportif faaliyetler devam ediyor Sportif faaliyetler devam ediyor
Kaynak: AA

Özbekistan, Wimbledon, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, Wimbledon'a elemelerde veda etti - Son Dakika

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