İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 1. eleme turunda Özbekistan 'dan dünya 204 numarası Nigina Abduraimova'yla eşleşen İpek, rakibi karşısında ilk seti 6-0 almasına rağmen, sonraki setleri 6-4 ve 6-2 kaybederek sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Kaynak: AA

Özbekistan, Wimbledon, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli tenisçi İpek Öz, Wimbledon'a elemelerde veda etti - Son Dakika

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