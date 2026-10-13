Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wuhan Açık\'ta ilk turda Putintseva\'ya 2-1 yenilerek elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'ta ilk turda Putintseva'ya 2-1 yenilerek elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'deki WTA 1000 Wuhan Açık'ta ana tablo ilk turunda Kazak Yulia Putintseva'ya 7-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi. Dünya 59'uncusu Sönmez, turnuvaya ilk turda veda etti.
(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki Wuhan Açık'ta ilk turda elendi.
Dünya sıralamasının 59'uncu sırasında bulunan milli tenişçi Zeynep Sönmez, Wuhan'da düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvanın elemelerinde başarılı olduktan sonra ana tabloda ilk tur maçına çıktı.
Dünya sıralamasının 79'uncu sırasında bulunan Kazak sporcu Yulia Putintseva ile karşılaşan Sönmez, maçı 7-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 kaybetti.
Kaynak: ANKA
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