Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu

15.05.2022 16:07
Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da olimpik mesafe olarak düzenlenen yarışta ikincilik kazanarak kürsüye çıktı.

Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da olimpik mesafe olarak düzenlenen yarışta ikincilik kazanarak kürsüye çıktı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını İspanya'daki kampta sürdüren milli sporcu Gültigin Er, Alicante'de katıldığı yarışta 1.51.41'lik derecesi ile ikinci sırayı aldı.

Bir yılı aşkın süredir yurt dışında çalışan ay-yıldızlı triatlet Gültigin'in yarış boyunca üç parkurda da çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirten Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk, şunları kaydetti:

"Gültigin bugün zorlu bir parkurda yarıştı. Somut başarılarla İspanya'daki disiplinli antrenman programının olumlu sonucunu ortaya koyuyor. Geçen yıl aynı yarışta üçüncü olmuştu. Hem sıralamasını geliştirmiş hem de İspanya'daki en iyi derecesini yapmış oldu. Sürekli bir ilerleme içinde olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz."

Valensiya Komitesi tarafından olimpik mesafe olarak düzenlenen organizasyonda Alicante Üniversitesi (UA Triathlon) takımı ile yarışan ve takım arkadaşının ardından ikinci sırayı alan Gültigin'in, 2023'te birincilik hedefi ile mücadele edeceği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı Son dakika... İşitme Engelliler milli takımı bronz madalya kazandı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Triatlon, İspanya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
15:01 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu iki ülke teröre destek veriyor, üyeliklerine karşıyız
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Milli triatlet Gültigin Er, İspanya'da ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement