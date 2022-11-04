A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda cinsel tercihini açıklayarak, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Karakurt'un bu hareketi ülke genelinde büyük tartışmalara neden oldu.
Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge, sonraki süreçte anlaşamayarak yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptıkları göndermeler ise uzun süre magazin ve spor gündeminde yerini aldı.
Voleybolcu Karakurt'un daha önce ilişki yaşadığı isim ise daha büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Milli voleybolcunun daha önce Baraj dizisiyle karşımıza çıkan ve ünlü bir oyuncu olan İrem Tuncer'le kısa süreli birliktelik yaşadığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı - Son Dakika