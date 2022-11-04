Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı - Son Dakika
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Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı

04.11.2022 13:06

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda eş cinsel olduğunu açıklaması sebebiyle tartışmalara neden olmuştu. Karakurt'un daha önce Baraj dizisinin yıldızı İrem Tuncer ile kısa bir birliktelik yaşadığının ortaya çıkması ise büyük şaşkınlık yarattı.

A Milli Voleybol Takımı'nın başarılı isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda cinsel tercihini açıklayarak, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Karakurt'un bu hareketi ülke genelinde büyük tartışmalara neden oldu.

Cinsel tercihiyle tartışma yaratan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü biri çıktı

DAHA SONRA AYRILDILAR

Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge, sonraki süreçte anlaşamayarak yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerine yaptıkları göndermeler ise uzun süre magazin ve spor gündeminde yerini aldı.

Cinsel tercihiyle tartışma yaratan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü biri çıktı

MEĞERSE ESKİ SEVGİLİSİ DE ÜNLÜYMÜŞ

Voleybolcu Karakurt'un daha önce ilişki yaşadığı isim ise daha büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Milli voleybolcunun daha önce Baraj dizisiyle karşımıza çıkan ve ünlü bir oyuncu olan İrem Tuncer'le kısa süreli birliktelik yaşadığı öğrenildi.

Cinsel tercihiyle tartışma yaratan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü biri çıktı
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Ebrar Karakurt, İrem Tuncer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı - Son Dakika
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