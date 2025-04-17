Milli Yüzücülerden 9 Madalya - Son Dakika
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Spor

Milli Yüzücülerden 9 Madalya

İspanya'daki Dünya Kupası'nda Türkiye, 9 madalya kazandı. Tenis Yüzme Kayak Kulübü başarı gösterdi.

17.04.2025 17:25
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Milli paletli yüzücüler, CMAS 19. Paletli Yüzme Dünya Kupası serisinin İspanya yarışlarında 9 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Barselona'da düzenlenen organizasyonda 19 ülkeden 96 takım mücadele etti.

Organizasyonda Bakırköy Su Sporları Kulübü, Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü, Bosphorus Swim Spor Kulübü sporcuları farklı disiplinlerde Türkiye'yi temsil etti. Tenis Yüzme Kayak ve Bosphorus Swim Spor Kulübü sporcuları toplam 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, aldığı madalyalarla kadın ve erkelerin yer aldığı genel takım sıralamasında 2. olma başarısı gösterdi.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Ali Aras Ödüm, gençlerde 800 ve 1500 metre su üstü disiplinlerinde altın madalya, 400 metre su üstünde bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kulüpten Berk Yavuzarslan büyük erkekler 400 metre su üstünde gümüş madalya elde etti.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün Özün Pişkinoğlu, Duru Çevik, Irmak Doğruel ve Görkem İpek Özay'dan oluşan bayrak takımı, genç kadınlar 4x100 metre su üstünde altın madalyanın sahibi oldu.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün Efe Yıldız, Görkem İpek Özay, Ege Kerem Yamanoğlu ve Özün Pişkinoğlu'ndan oluşan karışık bayrak takımı, gençler 4x100 metrede bronz madalyaya ulaştı.

Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünün Ege Kerem Yamanoğlu, Polat Kaan Perçiner, Ali Aras Ödüm ve Ege Ulusoy'dan oluşan erkek bayrak takımı ise 4x100 metre su üstünde üçüncü oldu.

Bosphorus Swim Spor Kulübünden Derin Toparlak, 800 metre su üstünde gümüş, 1500 metre su üstünde bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Dünya Kupası'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcularımızla gurur duyuyoruz, onları tüm kalbimle alkışlıyorum. Bayrağımızı madalya kürsüsünde göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı okutmak için müsabakalara katılan tüm spor kulüplerimize verdikleri mücadeleler için federasyon ve sualtı camiası adına teşekkür ediyorum. Sualtında gerçekten ülkemizin göğsünü kabartan başarıların heyecanını yaşıyoruz. Bu başarılarda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, tüm antrenörlerimize, spor kulübü yöneticilerimize ve sporcu ailelerine ayrıca teşekkür ederim. Sezon boyunca daha birçok uluslararası şampiyonluklara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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