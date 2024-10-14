Milliler İzlanda ile karşılaşıyor

Spor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki dördüncü maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.

21.45 Gruptaki diğer maçta Galler ile Karadağ karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG

Süper Lig takımları 9. hafta maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

19.00 Darüşşafaka - Manisa Basket

BKT Euro Cup

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Ratiopharm Ulm

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

10.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması II. programına Bakan Dr. Osman Aşkın Bak da katılacak.

ESKRİM FEDERASYONU

10.00 Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

YAT YARIŞLARI

11.00 Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabının tanıtım toplantısı gerçekleşecek.