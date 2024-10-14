A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.45 Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki dördüncü maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak.
21.45 Gruptaki diğer maçta Galler ile Karadağ karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG
Süper Lig takımları 9. hafta maçlarının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig
19.00 Darüşşafaka - Manisa Basket
BKT Euro Cup
20.00 Beşiktaş Fibabanka - Ratiopharm Ulm
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
10.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması II. programına Bakan Dr. Osman Aşkın Bak da katılacak.
ESKRİM FEDERASYONU
10.00 Türkiye Eskrim Federasyonu 6. Olağan ve 9. Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.
YAT YARIŞLARI
11.00 Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabının tanıtım toplantısı gerçekleşecek.
Son Dakika › Spor › Milliler İzlanda ile karşılaşıyor - Son Dakika
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