SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan
TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Berk, Ahmet, Ertuğrul Gazi, Mert, Yiğit, Gökçen, Beytullah (L), Hilmi)
SLOVENYA: Krzic, Planinsic, Urnaut, Stalekar, Stern, Mozic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Vincic, Z.Stern, Mujanovic, Fink)
SETLER: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25
SÜRE: 1 saat 50 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.
Ay-yıldızlılar, Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de bir kez daha karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Milliler, Slovenya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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