Milliler, Slovenya\'yı 3-1 Yendi

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Berk, Ahmet, Ertuğrul Gazi, Mert, Yiğit, Gökçen, Beytullah (L), Hilmi)

SLOVENYA: Krzic, Planinsic, Urnaut, Stalekar, Stern, Mozic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Vincic, Z.Stern, Mujanovic, Fink)

SETLER: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

SÜRE: 1 saat 50 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.

Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.

Ay-yıldızlılar, Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de bir kez daha karşılaşacak.