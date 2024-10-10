Millilerden 8 Gümüş, 3 Bronz Madalya

Spor

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde mücadele eden milli sporcular, 8 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonun üçüncü günü tamamlandı.

Erkekler 90 kiloda yarışan Şehmuz Çevik squat kategorisinde 205, bench press kategorisinde 140, deadlift kategorisinde 230, toplamda da 575 kiloluk kaldırışıyla 4 gümüş madalya elde etti.

100 kiloda Muhammet Şimşek squat kategorisinde 215, bench press kategorisinde 152,5, deadlift kategorisinde 230, toplamda da 597,5 kiloluk dereceleriyle 4 gümüş madalya aldı.

100 kilo sıkletindeki bir diğer milli sporcu Ayhan Kaya ise squat kategorisinde 195, deadlift kategorisinde 220 ve toplamda 530 kiloyla 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye böylece şampiyonadaki madalya sayısını 33'e (6 altın, 20 gümüş, 7 bronz) yükseltti.