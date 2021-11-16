Millilerin kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 17 kişilik kadrosu belli oldu.

2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 25 Kasım Perşembe günü TSİ 19.30'da deplasmanda Belarus ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında ise 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak.

Millilerin, Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu da açıklandı.

22 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak olan kırmızı-beyazlıların kadrosu şu şekilde:

"A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Akif Egemen Güven, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik, Sertaç Şanlı." - İSTANBUL