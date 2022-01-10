Milyoner'de öyle bir soru soruldu ki! Fenerbahçeliler küplere bindi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan soru büyük ses getirdi. Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettiren soruya, sarı-lacivertliler sosyal medyada tepki gösterdi.

SÜPER KUPA VE 6-0 KARŞILAŞTIRMASI

2 bin liralık soruyu doğru cevaplayan yarışmacı Öznür Özdemir'in karşısına 3 bin liralık soruda Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesine gönderme yapan, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu çıktı. Doğru cevabın "Fenerbahçe" olduğu soru sarı-lacivertli taraftarları öfkeden çılgına çevirdi. Sosyal medyada Fenerbahçe düşmanıatv hasthagiyle tepkisini gösteren taraftarlar, atv'yi boykot çağrısı yaptı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Sosyal medyada, "Fenerbahçe düşmanı ATV" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine taşıyan sarı-lacivertli taraftarlar sorulan soruya isyan etti.

İMİRZALIOĞLU: BENİM TAKIM ALTI YİYEN

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yarışmacı Öznür Özdemir ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Özdemir, Galatasaraylı olduğu bilinen İmirzalıoğlu'na "Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış" dedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu da "Benim takım UEFA Kupası'nı alan. Aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız" cevabını verdi.