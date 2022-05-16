Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu - Son Dakika
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Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu

16.05.2022 17:11
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu

Yaklaşık 20 bine yakın öğrenciyi 1 ay boyunca sporla buluşturan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri, son haftasında tenis maçları ve okul öncesi öğrencilerin aktiviteleri ile renklendi.

Yaklaşık 20 bine yakın öğrenciyi 1 ay boyunca sporla buluşturan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri, son haftasında tenis maçları ve okul öncesi öğrencilerin aktiviteleri ile renklendi.

Her yaş grubundan çocuğu sporla buluşturan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde sahne bu defa okul öncesi öğrencilerinin oldu. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri çim sahasında kurulan parkurlarda 51 okuldan 4-6 yaş grubundaki 2 bin 340 öğrenci, keyifli dakikalar geçirdi. Tünel geçme, çuvalla top taşıma, şişme oyuncakların olduğu parkurları öğrenciler palyaço ve masal kahramanlarının eşliğinde eğlenerek geçti.

Şenlikler çerçevesinde büyük ilgi gören tenis maçları da devam ediyor. Nilüfer Belediyesi park ve spor tesislerinde bulunan kortlarda, 7 gün boyunca devam eden 8 kategorideki tenis maçlarına 750 öğrenci katıldı. Maçlarda dereceye giren bireysel ve takım oyuncuları, kupa ver madalyalarını aldı.

Şenlikler minikler yüzme, yıldızlar voleybol, tenis, özel okullar şenlikleri ve yurt dışındaki kardeş kentlerden gelen yabancı öğrencilerin katılacağı basketbol turnuvası ile devam edecek. - BURSA

Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu
Minik öğrenciler Spor Şenliği'nde buluştu

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Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı Gökyüzü uçurtmalarla renklendi Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

nilüfer belediyesi, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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